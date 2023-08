Uma pessoa morre a cada 30 horas em decorrência da Covid-19 na cidade do Rio

Rio - A cada 30 horas uma pessoa morre vítima de Covid-19 na cidade do Rio em 2023. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram registrados neste ano 179 óbitos decorrentes da doença na capital. Na última semana foram notificados 271 novos casos e cinco mortes.



Ao todo, já foram registrados mais de 44.300 casos de Covid na cidade desde o início do ano, 760 destes considerados graves. A taxa de letalidade em 2023 é de 0,4%.



Já no estado, 2.824.145 casos da doença e 77.370 mortes foram notificados desde março de 2020, quando foi decretada a pandemia causada pelo coronavírus. Ainda de acordo com o painel, a média histórica da letalidade da doença se manteve em 2,74%.



Até o momento, 93% da população do estado maior de 12 anos está com a cobertura vacinal completa. A partir dos 3 anos, a taxa de vacinação chega a 82%. Se considerarmos a primeira e segunda dose de reforço, o número fica em 72% e 22% respectivamente.



Ao todo, foram aplicadas mais de 43,7 milhões de doses do imunizante contra o coronavírus em todo o Rio.