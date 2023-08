Quatis abre cadastro para castração de animais

O Departamento de Vigilância Sanitária de Quatis, em parceria com o Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (Cirac), abriu o cadastro para o programa de castração. O objetivo é diminuir a população canina e felina, evitando abandonos nas ruas.



Para participar, o morador deve se dirigir ao Departamento da Vigilância Sanitária, na Rua Olavo de Castro Lobo, nº 40, bairro Bondarovsky, com RG, CPF e comprovante de residência, para realizar o cadastro do animal.



Assim que o procedimento for marcada, a equipe entra em contato com o responsável para informar a data, o horário e as instruções necessárias para os cuidados antes e após a cirurgia. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (24) 3353-2918.