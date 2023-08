Prefeitura de Resende realiza leilão de animais apreendidos

A Secretaria Municipal de Administração de Resende realiza nesta terça-feira (15) um leilão de animais apreendidos no município. Estão disponíveis cerca de 19 equinos. Os lances já podem ser feitos e acontecem exclusivamente pela internet A visitação aos animais que irão à leilão estará disponível somente no dia 14 de agosto na Estrada Bulhões/Resende, s/n, Bulhões, em Porto Real. Para realizar a visita e conferir os animais, é necessário entrar em contato com o setor responsável através do telefone (24) 99316-7674.De acordo com o secretário de Administração, Júlio César Barbosa da Silva, os equinos foram apreendidos por se perderem ou serem abandonados pelos proprietários em vias públicas. "Os donos podem se apresentar e pagar as custas para retirar. Porém, por não se apresentarem, esses animais acabam indo a leilão para localizar um lar seguro e saudável", explicou.