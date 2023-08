Escolinha de futsal abre inscrições para crianças e adolescentes em Resende

Uma escolinha de futsal em Resende está com inscrições abertas para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos. Os treinos são gratuitos e acontecem na quadra do bairro Boa Vista I. As matrículas devem ser feitas por WhatsApp, através do número (24) 99976-7996.



O projeto, chamado "Estrela Futsal", é coordenado por Fernando Naninho, treinador de futsal com ampla experiência na área. De acordo com a organização, o objetivo é formar equipes em diferentes categorias para participar de eventos e competições. A previsão de início das aulas é na segunda quinzena de agosto.