Batida entre carro e ônibus causa a morte de duas pessoas na Rodovia Rio-Santos

Rio - Um acidente grave envolvendo um carro e um ônibus deixou duas pessoas mortas, na manhã desta segunda-feira (14), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura de Mangaratiba, Costa Verde do Rio. Ricardo A. Cerqueira, de 30 anos, Ana Cláudia J. da Costa, de 49, estavam no veículo que atingiu o coletivo de frente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o grupamento de Mangaratiba foi acionado para o local às 10h43, mas já encontrou as vítimas sem vida no local. Nenhum dos ocupantes do coletivo precisou de atendimento.

O ônibus de viagem atingido na colisão transportava militares da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O carro de passeio onde estavam as vítimas ficou completamente destruído.

Por conta do acidente, uma das faixas da pista precisou ser interditada até a retirada dos veículos envolvidos. A liberação total da circulação só aconteceu por volta das 15h. O caso foi registrado na 165ª DP (Mangaratiba).