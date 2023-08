Rio tem tarde mais fria do ano, indica Inmet

Rio - A cidade do Rio de Janeiro teve a tarde mais fria do ano nesta segunda-feira (14). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima registrada foi de 21,2º C na Vila Militar, na Zona Oeste.

O recorde anterior havia sido registrado no dia 31 de maio, com máxima de 21,8º C no Forte de Copacabana, na Zona Sul. A cidade está em estágio de mobilização desde a noite do domingo por conta das chuvas. No Aeroporto Santos Dumont, 82 voos foram cancelados e 130 atrasados por conta do mau tempo

O transporte de umidade do oceano para o continente tem mantido a instabilidade no Rio. A previsão indica que, nesta terça (15), o céu ficará nublado e deve chover isoladamente com pouco intensidade durante a madrugada.

Entre a quarta (16) e a sexta-feira (17), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação, podendo registrar máximas de 29ºC, 31ºC e 34ºC, e mínimas de 15ºC, 14ºC e 18ºC, respectivamente.