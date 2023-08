Médico que atendeu motorista responsável por acidente que matou personal presta depoimento

Rio - O médico que atendeu o motorista responsável pela morte do personal trainer Hitallo Müller Azevedo dos Santos, de 34 anos, prestou depoimento, nesta segunda-feira (14), na 16ª DP (Barra da Tijuca). Kaique Marques estava de plantão na emergência do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no dia do acidente.

Durante o depoimento, o profissional de saúde confirmou ao delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), a presença de hálito elítico nos exames do motorista. Se o crime for comprovado, o acusado poderá responder pelo crime de homicídio doloso, quando há a intenção de matar.

No dia 26 de julho, Müller morreu após ter sua moto atingida por um carro, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a advogada da família do personal, Bárbara Brites, o motorista do veículo atingiu outros dois carros. "Ele veio embriagado, em alta velocidade e na contramão. Além de acertar o Hitallo, ele acertou outros dois carros. Até aonde a gente sabe, ele ainda tentou ligar o veículo e fugir, mas foi levado para o Lourenço Jorge", explicou.

O caso segue sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). A corporação informou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.