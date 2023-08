Moradores de rua em Guadalupe reclamam da demora na retirada de gambá morto preso à rede elétrica

Rio - Há uma semana, moradores de uma rua em Guadalupe, Zona Norte do Rio, aguardam pela remoção de um gambá que morreu eletrocutado ao escalar cabos de energia. A situação incomum aconteceu, na última segunda-feira (7), na Rua Leocádio Figueiredo, mas desde então, nenhum representante dos órgãos responsáveis veio retirar os restos do bicho.

Segundo os moradores, por conta do tempo, o animal já gera um cheiro forte de decomposição que incomoda quem mora no imóvel. "Quem mora no prédio tem reclamado muito dessa situação, mas parece que ninguém vem para resolver", disse uma vizinha do imóvel, que não quis se identificar.

Ainda segundo ela, a presença dos gambás é recorrente na região e por conta disso muitos moradores evitam de deixar sacos de lixo fora de casa e também janelas abertas à noite. "Eles vêm e andam por aqui. Na frente do condomínio e na rua principal tem muitos", explicou.

Nas redes sociais, outro morador comentou que os funcionários da Light chegaram a ir até o local, mas não conseguiram remover o animal da fiação.

Em nota enviada à reportagem, a concessionária de energia não deu prazo para a solução do problema. Apenas disse que suas equipes estão deslocadas para atender demandas de falta de energia em decorrência da ventania e chuvas dos últimos dias.

Já a Rio Luz, informou que vai enviar uma equipe para vistoriar o poste e ver de quem é a responsabilidade.