Carga de produtos alimentícios é recuperada pela PM em São João de Meriti

Rio - Policiais do 21º BPM (São João de Meriti) recuperaram, nesta segunda-feira (14), uma carga roubada de produtos alimentícios da empresa Piraquê, em São João de Meriti, Região Metropolitana do Rio. Um homem foi preso durante a ação.



Após trabalho de inteligência da unidade, os agentes localizaram o material em um galpão, na Rua Creta, no bairro Jardim Meriti. No local, um homem foi encontrado, e encaminhado à unidade policial para prestar depoimento.



O valor da carga ainda será calculado. O caso foi encaminhado à 64ª DP (São João de Meriti).