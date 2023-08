Polícia Civil investiga morte de criança de 3 anos na Baixada

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de 3 anos por suspeita de maus-tratos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, a menina apresentava ferimentos e sinais de agressão.

Ainda segundo a corporação, no último sábado (12), policiais militares do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionados para uma ocorrência de violência contra uma criança, no Hospital de Saracuruna, no bairro de mesmo nome. A menina foi levada a unidade de saúde, mas já chegou sem vida.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que instaurou um inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte da menina.