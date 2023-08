Novo calendário de imunização contra a covid-19 em Meriti

vacinação contra a covid-19 desta semana. O serviço realizado desde 2021 trouxe um resultado positivo para a imunização dos cidadãos meritienses. Em apenas duas semanas, uma média de mais de 70 pessoas por dia foram vacinadas.

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o calendário decontra adesta semana. O serviço realizado desde 2021 trouxe um resultado positivo para a imunização dos cidadãos meritienses. Em apenas duas semanas, uma média de mais de 70 pessoas por dia foram vacinadas.

A Pfizer baby está disponível para crianças de 6 meses a 4 anos que ainda não foram vacinadas.



Reforço bivalente



Todas as pessoas acima de 18 anos de idade podem ser vacinadas. Para isso é necessário: ter recebido no mínimo duas doses do esquema inicial com as vacinas monovalentes (Astrazeneca, Pfizer, Janssen e/ou Coronavac); aguardar um intervalo de quatro meses após a última dose recebida da vacina monovalente; no caso de pessoas imunossuprimidas ou com deficiência, a partir de 12 anos de idade, é necessário apresentação do laudo médico.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



O atendimento em São João de Meriti ocorre de segunda a quinta-feira, das 8h às 15h. Sábado, das 8h às 12h.