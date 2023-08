Perigo! Acidentes no Aterro do Flamengo reforçam alerta na via

Rio - Dias de chuva trazem praticamente uma certeza para os moradores do Rio: acidentes no Aterro do Flamengo. Nesta segunda-feira (14), ao menos três acidentes foram contabilizados na região. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), houve um capotamento perto da Avenida Rui Barbosa, além de outro acidente envolvendo um carro próximo ao Monumento aos Pracinhas. Já o Corpo de Bombeiros informou que um terceiro foi registrado na Avenida Infante Dom Henrique, sentido Centro. No total, quatro pessoas ficaram feridas: uma delas recusou atendimento, duas foram atendidas no local e uma foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto.

A importante via que liga parte da Zona Sul do Rio passou por obras de recapeamente em 2019, sob gestão de Marcelo Crivella. Desde então, os moradores têm reclamado que a pista se torna perigosa principalmente em dias chuvosos, quando ficam escorregadias. Um relatório realizado pelo Tribrunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) , ainda em 2020, reforçou a preocupação, apontando que as obras aumentaram os riscos de acidentes devido à má qualidade do asfalto.

Na época, a então Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação atrelou a divulgação do relatório ao período eleitoral e informou que "a aderência do material utilizado era a ideal para o local e houve, inclusive, a correção de ângulo de algumas curvas que estavam erradas há anos. Mesmo na época da colocação, não houve aumento de acidentes com base na análise do registro histórico".

Histórico de acidentes

Obras de melhorias novos radares na via

Procurada pelo DIA nesta segunda-feira (14), a Secretaria Municipal de Conservação informou que o programa Asfalto Liso chegou ao Aterro do Flamengo em 31 de julho, onde todo revestimento das avenidas Infante Dom Henrique, Alfredo Agache, General Justo e Nações Unidas serão trocado. A previsão mínima para a conclusão dos serviços é de três meses. Contudo, o prazo pode ser prorrogado por causa das condições climáticas.

"Atualmente, os serviços estão sendo executados na Av. Infante Dom Henrique, pista sentido Copacabana, nas imediações dos campos de grama sintética do Parque do Flamengo", informa a nota.

Já a CET-RIO informou que possui quatro radares de controle de velocidade no Aterro nos pontos mais críticos e que está sendo avaliada a implantação de controle de velocidade na Enseada de Botafogo também.