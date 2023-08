Rio começa a vacinar crianças e adolescentes nas escolas

Serão oferecidos no programa, imunizantes como Covid-19, meningo C, varicela, febre amarela, hepatite A, pentavalente, pneumo 10, poliomielite e rotavírus.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta primeira etapa, serão atendidos mais de 618 mil alunos da educação infantil e fundamental, matriculados em quase 2 mil escolas e creches públicas municipais e estaduais. O calendário de vacinação nas unidade de ensino pode ser acessado neste link. Rio - A Prefeitura do Rio lançou, nesta terça-feira (15), o Programa Vacina na Escola. A imunização nas unidades de ensino tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população carioca, especialmente das crianças e adolescentes. Além disso, busca diminuir a possibilidade de reintrodução ou aumento de casos de doenças graves que podem ser prevenidas com a vacinação de rotina.Serão oferecidos no programa, imunizantes como Covid-19, meningo C, varicela, febre amarela, hepatite A, pentavalente, pneumo 10, poliomielite e rotavírus.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta primeira etapa, serão atendidos mais de 618 mil alunos da educação infantil e fundamental, matriculados em quase 2 mil escolas e creches públicas municipais e estaduais. O calendário de vacinação nas unidade de ensino pode ser acessado

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, destaca a importância de manter a caderneta vacinal da criança devidamente atualizada. "Nos últimos anos a gente teve um declínio das coberturas vacinais no país como um todo, e é necessário esse movimento de atualização e incentivo à vacinação infantil, para não termos a volta de doenças que são muito perigosas para a saúde das nossas crianças e da população em geral, mas que podem ser prevenidas pela vacinação. Com esse programa, estamos levando as vacinas para onde as crianças estão, nas escolas, para que todas tenham a oportunidade de serem protegidas", explicao secretário.



A SMS informou que os pais poderão acompanhar a vacinação. Caso não consigam comparecer à escola, um termo de autorização assinado deve ser enviado pelo aluno, junto com a caderneta de vacinação. Se a criança não tiver o documento, o responsável deve regularizar a situação em sua clínica da família ou centro municipal de saúde. Com a situação vacinal regularizada, o aluno receberá os imunizantes que estiverem atrasados, de acordo com a idade e o tempo recomendado para aplicação.

"O programa Vacina na Escola reúne esse espaço sagrado, que é a escola, com uma causa essencial e emergencial, que é recuperar a cobertura vacinal das nossas crianças e adolescentes. Assim como na saúde, na Rede Municipal de Ensino também temos a responsabilidade de incentivar a vacinação e garantir a imunização de todos. É a Educação e a Saúde do Rio atuando juntas pelos nossos carioquinhas", afirmou o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

O programa também está aberto a parcerias com escolas particulares, que podem solicitar a vacinação em suas dependências.