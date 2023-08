Brasileiros de diversos estados e do DF enfrentam apagão de energia

Estados do Norte, Nordeste e Sudeste do país enfrentaram um apagão na manhã desta terça-feira (15). Diversas complicações como o não funcionamento de semáforos e transportes públicos que dependem de energia elétrica foram vistas.

O Ministério de Minas e Energia (MME), a partir de dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), informa que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, também complicando algumas localidades da região Sudeste.



A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte/Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.



A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos. A equipe do MME está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível.



O Ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente.

Reação

Diversos internautas aproveitaram para comentar o ocorrido em suas redes sociais. Pessoas de diferentes estados do Brasil relataram a falta de energia.

Aqui em São José dos Campos teve #apagao — Kelly (@kellykristina22) August 15, 2023

do nada um apagão nacional mds — maga (@piaodoalcool) August 15, 2023

chocada que foi apagão nacional, inclusive aqui na bahia segue sem energia — mônica (@ablnkspace) August 15, 2023

Em atualização.