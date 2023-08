Apagão nacional: Rio e Baixada Fluminense ficam sem luz

Rio - Um apagão deixou parte da cidade e da Baixada Fluminense sem luz na manhã desta terça-feira (15). Segundo a Light, a interrupção foi nacional e, no município, atingiu trechos de bairros das zonas Norte e Oeste. A energia foi estabelecida gradativamente e, até o momento, a empresa não contabilizou o número de residências afetadas.



Ainda de acordo com a concessionária, a queda de luz aconteceu por conta da interrupção de parte da sua carga devido à atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS). Esse procedimento acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional, e ocorre para proteger o sistema elétrico de danos maiores.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia (MME) informou que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte, Nordeste e Sudeste. A recomposição já foi reiniciada e equipes trabalham para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível.

"As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. O Ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente", diz a nota.