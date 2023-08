ONS diz que fornecimento de energia já foi retomado nas regiões Sul e Sudeste

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que o fornecimento de energia já foi retomado nas regiões Sul e Sudeste, depois de ocorrência no sistema que afetou o atendimento em todo o país.



De acordo com o órgão setorial, responsável pela operação em todo o Sistema Interligado Nacional (SIN), até às 10h09, 7 mil dos 16 mil megawatts (MW) já haviam sido recompostos.



"Às 8h31m, houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões", informou em nota.



Segundo o órgão setorial, a interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação do problema.



O ONS declarou ainda que, assim que identificou a situação, iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas