Tebet: BC pode cortar pelo menos 0,50 pp em cada reunião, se houver responsabilidade fiscal

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, comentou nesta terça-feira, 15, que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central poderá cortar a taxa básica de juros, Selic, em pelo menos 0,50 ponto porcentual a cada reunião, se houver responsabilidade fiscal. "É possível ter responsabilidade fiscal sem tirar o olho do gato, que é o compromisso social", garantiu durante o evento "Sob o Olhar Delas", organizado pela XP Inc., em Brasília.



Ela considerou ainda que o estresse do governo com o BC "é coisa do passado" e estimou que a Selic pode chegar ao fim do ano em 11,75% ao ano ou, quem sabe, até a 11,50%.



A taxa básica está atualmente em 13,25% ao ano.