Ex-capitão da PM é preso por homicídio qualificado após ficar 30 anos foragido

Rio - O ex-capitão da Polícia Militar, Adriano Koshiyama, foi preso nesta segunda-feira (14), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, por homicídio qualificado. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime, que ocorreu em junho de 1993.



De acordo com as investigações da 41ª DP (Tanque), Adriano elaborou o plano para assassinar um homem, identificado como Fernando José, a mando de um amigo pessoal.

Domingos, apontado como o mandante do crime, era sócio da vítima em uma loja, no bairro de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Quando houve o rompimento, os dois brigaram. Com o argumento de que Fernando José "não merecia ser seu concorrente", Domingos mandou matá-lo.

Na ocasião, Adriano e outros três homens foram ao estabelecimento da vítima e o executaram. Segundo a Civil, o ex-capitão da PM dirigia o veículo utilizado na fuga. Todos os envolvidos já foram presos.



A corporação informou que após intenso trabalho de monitoramento, policiais da 41ª DP (Tanque) conseguiram localizar o suspeito. Ele foi encaminhado à distrital e após as formalidades legais, foi levado ao sistema prisional.