Apagão nacional afeta operações de metrô e passageiros andam pelos trilhos; vejo o vídeo

Em São Paulo, o apagão atingiu a Linha 4-Amarela do Metrô. Por causa do problema, as plataformas ficaram cheias de passageiros e os trens operaram com velocidade reduzida.

De acordo com a ViaMobilidade, os passageiros foram orientados por avisos sonoros e por agentes de atendimento e segurança (AAS) nos trens e estações. A operação na linha já se encontra normalizada.



A Linha1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata também registraram falhas pontuais de energia, mas a situação também já está normalizada, de acordo com o site da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Em nota, a São Paulo Transporte (SPTrans) disse que a circulação de trólebus não foi afetada.

Já em Salvador, na Bahia, o metrô precisou ser esvaziado por conta do desabastecimento de energia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que passageiros precisaram caminhar pelos trilhos para deixar os trens parados. De acordo com a CCR Metrô Bahia, a linha-1 do metrô ainda continua paralisada devido ao apagão nacional.

Metrô em Salvador é esvaziado e passageiros andam sobre os trilhos.

Nas redes sociais, também há relato de passageiros de trens de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que precisaram descer dos vagões. Um trem ficou parado entre Eldorado e Cidade Industrial e precisou ser esvaziado. Os passageiros foram auxiliados pelos seguranças do metrô e foram conduzidos pelas vias de volta para a estação Eldorado.

Passageiros de Belo Horizonte também precisaram descer dos vagões após o apagão nacional.

Apagão nacional afeta todas as regiões



Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga nos estados do Norte e Nordeste do Brasil, além de algumas localidades da região Sudeste.



O ONS confirmou que às 8h31 houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões, com abertura das interligações entre essas regiões. Houve pelo menos 16 mil MW de interrupção de energia. "A interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência", disse em comunicado.



O operador, assim que identificou a situação, iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. "A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e estão concluídas nas regiões Sul e Sudeste. Até às 10h09, 7 mil MW já tinham sido recompostos", afirmou ainda a ONS.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o fornecimento também já foi restabelecido na Região Centro-Oeste.

Gabinete de crise



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de uma sala de situação por conta do apagão na rede de energia elétrica. A pasta também determinou a apuração das causas do incidente.

Como consequência, Silveira decidiu retornar ao Brasil para acompanhar as atividades relacionadas ao restabelecimento de energia elétrica depois de um apagão que afetou quase todo o país, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Silveira está no Paraguai integrando a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi para a cerimônia de posse do novo presidente do país vizinho, Santiago Peña, que ocorre nesta terça-feira, 15.



*Com informações do Estadão Conteúdo