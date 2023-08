Polícia Civil realiza operação contra traficantes de drogas em Duque de Caxias

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (15), uma operação contra integrantes de uma organização criminosa de tráfico de drogas que atuam na comunidade Vila Sapê, em Imbariê, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nesta ação, os agentes saíram para o cumprimento de onze mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas, e drogas, granadas, munições e um rádio comunicador aprendidos.



Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, as investigações começaram após os criminosos terem tentado matar policiais militares na região, em 2022. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram uma operação e para encontrar os autores da tentativa de homicídio e apreenderam o celular de um dos integrantes.



Onze participantes da organização ligada a uma das maiores facções de tráfico de drogas do estado foram identificados. Os oficiais também constataram que, além da comercialização de entorpecentes, os homens também possuem grande poderio bélico, são responsáveis por diversos roubos em Duque de Caxias e estão envolvidos em confrontos com forças de seguranças.



Agentes da 62ª DP (Imbariê), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) atuaram em conjunto na ação com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).