Prefeitura do Rio lança ‘Fala Comigo’ para deficientes auditivos

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), anunciou, nesta terça-feira (15), o serviço de atendimento ‘Fala Comigo’, que será em libras, voltado para deficientes auditivos.



O atendimento será realizado no posto situado na Rua Senhor dos Passos, 50, no Centro do Rio. No local, podem ser feitos o requerimento do Aluguel Social e a inscrição para o programa Minha Casa, Minha Vida.



De acordo com a pasta, esta é somente a primeira fase do projeto, que ainda deve ser expandido para atender a outros serviços oferecidos aos cidadãos. O funcionamento presencial do posto será feito duas vezes na semana - às terças e quintas. Nos outros dias, o serviço será feito através de chamada de vídeo.



O secretário Patrick Corrêa comentou o novo serviço, criado pela Coordenação de Inclusão da SMH.



“Todo o esforço que pudermos fazer para ajudar os beneficiários dos serviços da Prefeitura é bem-vindo. Atendi a um pedido pessoal do prefeito Eduardo Paes”.



Além disso, a coordenação de inclusão vinculada à pasta também está realizando treinamentos internos para ajudar agentes da ação social a detectarem e pedirem auxílio caso encontrem uma comunidade de pessoas com deficiência que necessitem de atendimento.