Homem é preso por furto de energia e criação ilegal de pássaros silvestres em Campo Grande

Rio - Um homem foi preso por furto de energia e criação irregular de pássaros silvestres, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (15).



Segundo informações divulgadas pela PM, agentes do Regimento de Polícia Montada (RPMont) receberam um chamado de construção irregular na Rua Candiuva. Ao chegarem ao local, no entanto, policiais constataram furto de energia e a criação irregular de 12 pássaros. Os animais foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).