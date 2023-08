Apagão nacional afetou produção de carros da Fiat

Após a normalização do fornecimento de energia, informa a montadora, os sistemas de produção foram gradualmente restabelecidos. Segundo a empresa, não há cálculos de perdas decorrentes da interrupção. apagão de energia na manhã desta terça-feira , 15, afetou por aproximadamente 40 minutos a produção do grupo Stellantis nas fábricas de Minas Gerais, onde são produzidos modelos da Fiat, e Pernambuco, que produz carros tanto da Fiat quanto da Jeep.Após a normalização do fornecimento de energia, informa a montadora, os sistemas de produção foram gradualmente restabelecidos. Segundo a empresa, não há cálculos de perdas decorrentes da interrupção.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, "já houve retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Todas as capitais do Nordeste também tiveram o suprimento de energia normalizado".



No momento, as equipes atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões Norte e em outras localidades do Nordeste. "Até às 12h30, estão recompostos 41% da carga da região Norte e 85% da região Nordeste", informou a pasta.