Policial penal é preso ao tentar entrar em presídio com 13 celulares, chips, cerveja e carne

Rio - Um agente penitenciário foi preso, na manhã desta terça-feira (15), após ser flagrado tentando entrar com 13 celulares, mais de 100 chips de operadora, drogas e outros itens proibidos em presídio de Bangu, Zona Oeste do Rio. O servidor foi abordado e recebeu voz de prisão de colegas de profissão no momento que chegava para trabalhar no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Gericinó.

Os smartphones estavam dentro de uma mochila, onde também haviam latinhas de cerveja, carnes, carregadores, cabos e fones de ouvido. Os chips de operadoras, todos fora da embalagem, foram escondidos dentro de uma caixa de fósforo para despistar a fiscalização.

Após a prisão, o servidor foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. A Seap informou ainda que Processo Administrativo Disciplinar será aberto para apurar a responsabilidade do policial penal no ocorrido.

"A Seap informa que, para combater a entrada de itens ilícitos em unidades prisionais, vem intensificando a fiscalização nas portarias junto a visitantes e servidores. Como resultado, ao longo dos últimos meses, a secretaria impediu o ingresso de grande quantidade de substâncias supostamente entorpecentes e outros materiais", pontuou a secretaria.