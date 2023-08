Campos Neto diz que tentativas de corte da Selic sem credibilidade no passado elevaram juros longos

Brasília, 15 - O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que tentativas de se reduzir a Selic no passado em um processo pouco crível tiveram o efeito inverso, gerando aumento de juros. Ele alertou para o risco de se cortar os juros curtos e provocar uma elevação na curva de juros. "Se eu não consigo fazer uma queda de juros com credibilidade, eu não vou atingir meu objetivo. O objetivo da queda de juros é gerar liquidez", afirmou Campos Neto nesta terça-feira, 15, em evento na sede da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).



Para ele, sem credibilidade, uma queda da Selic vai afetar negativamente o ambiente econômico, piorando indicadores de crédito, emprego e atividade. Ele ainda reiterou que o País não terá juros e inflação baixos e estáveis se o lado fiscal estiver descontrolado.



"Precisa ter as coisas alinhadas. É muito difícil imaginar juros baixos e estáveis, inflação baixa e estável, se isso (gastos do governo) não estiver controlado", disse o presidente do Banco Central.