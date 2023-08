Rio permanece com tempo nublado nos próximos dias

fotogaleria

Rio - tempo volta a ficar estável na cidade do Rio a partir desta quarta-feira (16). De acordo com o Centro de Operações Rio, o céu estará nublado e a temperatura atinge a máxima 29ºC e a mínima de 15ºC. Apesar do tempo fechado, não há previsão de chuva para os próximos dias.Entre quinta-feira (17) e sábado (19), a nebulosidade vai variar, mas sem previsão de chuva. As temperaturas vão subir gradualmente, podendo registrar máxima de 31ºC e mínima de 14ºC na quinta.Na sexta (18), o clima segue nublado e a temperatura pode ter máxima de 33°C e mínima de 17°C, com ventos fracos a moderados. Já no sábado, a máxima pode alcançar 35°C e a mínima, 17°C. Os ventos estarão de moderados a fortes.Para o fim desta terça-feira (15), não há previsão de chuva até a noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão amenas, com a máxima de 27°C e mínima de 18°C. A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca, com previsões de ondas de 2,5 metros de altura até a noite desta terça.