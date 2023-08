Dupla é presa por tráfico de drogas em Resende

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu na segunda-feira (14) no bairro Jardim Beira Rio.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes flagraram a dupla entrando em uma área de mata com uma bolsa e saindo sem o objeto. Na abordagem, eles apreenderam entorpecentes no bolso de um dos suspeitos.



No matagal, os policiais encontraram com a bolsa que foi escondida com 52 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, 14 trouxinhas de maconha, dinheiro e celulares. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.