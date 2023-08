Parte de imóvel do Rio Previdência desaba no Centro do Rio

Rio - Parte de um imóvel do órgão estatal RioPrevidência desabou na manhã de segunda-feira (14), na Rua Senhor dos Passos, no polo comercial do Saara, no Centro do Rio. A Defesa Civil Municipal informou que esteve no casarão em nove oportunidades desde 2018 e que a última vistoria aconteceu em março deste ano.

"Diversas providências foram solicitadas em função da falta de conservação do imóvel. Cabe explicar que a responsabilidade pelos reparos é do proprietário. Portanto, não cabe à Defesa Civil realizar qualquer tipo de intervenção no imóvel, uma vez que o mesmo possui proprietário e é dele a responsabilidade cível e criminal quando se comporta de maneira negligente em relação a edificação", explicou o órgão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h, mas não houve feridos. Nesta terça-feira, agentes da RioLuz estiveram no local para remover partes da fachada que ainda apresentavam riscos de queda. Ainda com escombros, a Rua Senhor dos Passos precisou ser fechada com tapumes. A via possui diversos estabelecimentos comerciais, que acabaram sendo impactados pelas dificuldades de acesso.

Em péssimo estado de conservação, o casarão, que é tombado por fazer parte do corredor cultural do Centro, já apresentava risco de queda do revestimento da fachada, rachaduras e crescimento de vegetação no interior. Ele estava interditado desde dezembro de 2018.

Procurada pelo DIA, o RioPrevidência informou que a recuperação do imóvel está em processo de licitação e as tratativas estão sendo finalizadas com a participação da Empresas de Obras Públicas do Estado do Rio (Emop).