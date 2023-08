China diz que entrada de investimento estrangeiro direto se recuperou em julho

São Paulo - A China afirmou nesta terça-feira, 15, que o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) no país se recuperou em julho, embora sem fornecer números exatos. Vice-diretor e porta-voz da Administração Estatal de Câmbio da China, Wang Chunying, comentou em nota que "a entrada líquida de fundos do exterior para investimento estrangeiro direto na China se recuperou, e a escala de entrada líquida em julho foi o segundo valor mais alto do ano".



Segundo Wang, os fundos para investimento em valores mobiliários na China mantiveram um fluxo líquido, com compras de capital estrangeiro se concentrando em ações e títulos domésticos. Ele comentou que o mercado de câmbio estrangeiro permanece estável e sólido na China.