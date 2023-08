Projeto de lei quer regulamentar gestão de patrimônio de menores artistas

O deputado federal Marcelo Queiroz (PP-RJ) apresentou o projeto "Lei Larissa Manoela", com o objetivo de regulamentar a administração do patrimônio de menores de idade envolvidos em atividades artísticas. A proposta busca proteger os direitos dos menores e aumentar a responsabilização das pessoas envolvidas na gestão de bens.

A apresentação da proposta ocorre logo após a artista falar em uma entrevista sobre a difícil relação que mantinha com os pais , que administravam sua carreira, e as dificuldades para saber detalhes sobre cntratos e ganhos financeiros.A proposta estabelece critérios para a contratação excepcional de menores de 16 anos para atividades artísticas, com autorização judicial e consulta ao Ministério Público. A autoridade judiciária também nomeará os gestores patrimoniais, responsáveis por prestar contas e administrar os recursos provenientes da atividade artística do menor.O gestor patrimonial deve agir de acordo com a legislação vigente, garantindo o bem-estar físico e psicológico do menor, sua educação e tempo para descanso e lazer. O princípio da boa-fé é enfatizado, exigindo que o gestor cumpra com obrigações tributárias e administrativas, sob risco de penalidades legais.Além disso, o projeto visa à autonomia financeira do menor, encorajando investimentos imobiliários de baixo risco para garantir seu futuro. Todos os bens adquiridos com recursos do trabalho artístico devem ser registrados em nome do menor.