Receita Federal apreende cerca de R$ 237 mil em drogas no Galeão

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (15), grande quantidade de haxixe e skunk em três encomendas postais no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governo, Zona Norte do Rio. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x. As apreensões totalizam mais de R$ 237 mil.

A primeira remessa continha 460 g de haxixe dentro de embalagens de alimentos e vinha dos Estados Unidos com destino a Salvador, na Bahia. Essa apreensão totaliza R$ 55,2 mil.



Já na segunda remessa foram encontrados 1.209 kg de haxixe dentro de potes de suplemento alimentar. A droga também vinha dos Estados Unidos, mas com destino a Vila Velha, no Espírito Santo. Essa apreensão soma R$ 145 mil.



Por fim, a terceira remessa continha 492 g de skunk dentro de uma caixa de papelão e vinha dos Estados Unidos com destino à capital de São Paulo. Essa apreensão soma R$ 36,9 mil.



