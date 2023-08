Roraima foi único estado a não ter apagão; entenda

Roraima, localizado na Região Norte do País, é o único estado do Brasil a não sentir os efeitos do apagão ocorrido nesta terça-feira, 15 . A exceção é explicada pelo fato de ser a única unidade da federação fora do Sistema Interligado Nacional (SIN) de transmissão de energia elétrica. O apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal, às 8h31.

Desde março de 2019, Roraima é abastecido por termoelétricas locais, que são movidas a diesel e operadas pela empresa Roraima Energia. Antes, o estado recebia a maior parte da energia da hidrelétrica de Guri, na Venezuela, situação que durou mais de 18 anos. O SIN é um sistema hidrotérmico de grande porte regulado e fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Apesar da imunidade ao apagão desta terça-feira, Roraima tem problemas recorrentes com a falta de eletricidade. Em abril, por exemplo, o estado chegou a ficar sem energia por cinco horas. O isolamento do geográfico também custa caro. Só em 2023, calcula-se que serão necessários R$ 12 bilhões para abastecer os 15 municípios de Roraima.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou em maio que o governo brasileiro pretende voltar a comprar energia da Venezuela para abastecer o estado. Antes disso, no entanto, será necessário fazer um levantamento sobre a viabilidade técnica e econômica. O caminho para incluir Roraima ao SIN é a construção do linhão de Tucuruí. A obra é prometida há mais de uma década.

“Ação controlada”

Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou que o apagão aconteceu por uma "ação controlada", e que serviu para "para evitar propagação da ocorrência".

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que hoje, dia 15 de agosto, às 8h31m, houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões. Houve pelo menos 16 mil MW de interrupção de energia. A interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência.



* Matéria da estagiária Alexia Gomes, sob a supervisão de Marlucio Luna