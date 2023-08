Polícia Militar apreende drogas deixadas após acidente com motociclista

A Polícia Militar (PM) apreendeu nesta terça-feira (15) drogas abandonadas por um motociclista após uma fuga em Resende. O caso aconteceu em Visconde de Mauá.



Segundo a PM, ao avistar os policiais, o suspeito, de 19 anos, fugiu na motocicleta sem placa. Na perseguição, ele caiu do veículo e entrou em uma área de mata.



No local, ele deixou para trás uma sacola com 55 pinos de cocaína. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende. A moto foi apreendida e o jovem, mesmo foragido, autuado por tráfico de drogas.