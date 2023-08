Operação da polícia fecha escritório de compra e venda de vale-refeição e vale-transporte na Zona Norte

Rio - Policiais Civis da Delegacia de Degraudações (DDEF), em ação realizada nesta terça-feira (15), fecham escritório de compra e venda de vale-refeição e vale-transporte em Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

No local, os agentes identificaram que havia compra de vales refeição, alimentação, combustível e até de cartões de transporte público e apreenderam máquinas de cartão, dinheiro em espécie e anotações de contabilidade.

fotogaleria

De acordo com a polícia, eram realizadas compras dos valores depositados em cartões, realizando pagamento com dinheiro, cobrando com uma taxa adicional, que variava entre 16%, para benefícios de alimentação, até 55%, como é o caso de cartões de transporte.

Os envolvidos foram conduzidos à DDEF e responderão por crime contra a economia popular.