Moradores protestam contra falta de água em Itatiaia

Moradores do bairro Marechal Jardim, em Itatiaia, realizaram nesta terça-feira (15) um protesto contra a falta de água na localidade. Eles atearam fogo em madeiras na Avenida dos Ilhéus. Segundo a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Após o trabalho de rescaldo, a via foi liberada pelos policiais.



De acordo com a Prefeitura de Itatiaia, a falta de chuvas reduziu o volume de água no Centro de Captação da Fazenda da Serra, que abastece o bairro. Por conta disso, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos está disponibilizando caminhões-pipa para atender os moradores.



O Poder Público garantiu que o abastecimento na localidade está acontecendo às segundas, quartas e sextas-feiras e também aos sábados. O serviço de caminhão-pipa pode ser acionado pelo telefone: (24) 3352-1566.