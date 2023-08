Espaços da Juventude têm duas mil vagas para cursos gratuitos de DJ e Indústria Avançada

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com 2 mil vagas abertas, até o dia 31 de agosto, para os cursos de Práticas de DJ e Indústria Avançada. As aulas serão realizadas nos Espaços da Juventude, equipamentos públicos tecnológicos voltados para formar jovens de 15 a 29 anos no campo da inovação. As oportunidades estão distribuídas em 250 vagas por curso em todas as unidades: Estácio, Cidade de Deus, Vigário Geral e Vargem Pequena.Durante todo o mês de setembro, os alunos irão entrar em contato com conhecimentos sobre composição de acervo musical, estudo do público, técnicas de mixagem e dos efeitos, uso de controladora digital e das plataformas disponíveis e execução de fonogramas no curso de DJ. Quem se inscrever para o curso de Indústria Avançada irá saber mais sobre os conceitos da Indústria 4.0 e seus pilares, além da inserção da inteligência e conectividade no processo de fabricação dos produtos do dia a dia.Para se inscrever nos cursos o interessado precisa acessar as redes sociais da JUVRio ( www.instagram.com/juvrio ) e preencher o formulário disponível. As aulas do curso de DJ serão realizadas todas as terças e quintas-feiras, às 8h; 10:15; 13:30; 15:45h e 19h. Já para Indústria Avançada, há turmas nas quartas e sextas-feiras, nos mesmos horários.- Estácio - Praça Roberto Campos (saída do metrô);- Cidade de Deus - Rua Daniel, s/nº (próximo à Fundação Leão XIII);