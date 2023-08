Governador do Paraná anuncia Plano Safra para agricultores do estado na casa de R$ 54,3 bilhões

O governador do Paraná, Ratinho Junior, anunciou um Plano Safra para os agricultores do Estado na casa de R$ 54,3 bilhões. A informação foi dada nesta terça-feira (15), e, segundo ele, é a maior oferta de crédito da história para um novo ciclo agropecuário.



A produção agrícola é uma das principais fontes de renda do Estado. Na última safra de soja, por exemplo, o Paraná conseguiu impulsionar as exportações coma a maior safra da história do Estado. Ao todo, foi movimentado cerca de US$ 14,4 bilhões nos primeiros sete meses do ano.



Somente a soja foi responsável por 22,9% das exportações paranaenses e movimentou US$ 3,3 bilhões entre janeiro e julho, gerando um crescimento de 52,3% na comparação com o mesmo período de 2022.



Mulher

No pacote, o governador confirmou que todas as mulheres proprietárias de fazendas do Estado terão juro zero em novos financiamentos para as suas propriedades. O Estado assumirá 100% dos juros dos empréstimos.

A medida faz parte da ampliação de benefícios oferecidos nas linhas de financiamento do programa Banco do Agricultor Paranaense, destinado principalmente para investimentos em energias sustentáveis, como placas solares.



Ratinho Jr também prevê um novo programa de conservação de solos e água, que tem como desafio proteger 30 mil nascentes de água no Paraná até 2025. Como parte da ação, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) vai fazer intervenções as primeiras intervenções em 1.000 nascentes em um único dia em todo o Estado, em 21 de setembro.