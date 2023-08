Obras da Águas do Rio interrompem abastecimento de água em Mesquita

obras na região nesta terça-feira (15).

Mesquita - Obras no Reservatório JK 2 vão aumentar a oferta de água para 30 mil moradores da Baixada Fluminense, inclusive no município de Mesquita. Técnicos e operários da empresa responsável pela distribuição, a Águas do Rio, estão realizandona região nesta terça-feira (15).

Para isto, foi necessário interromper o abastecimento de água das 8h às 18h nos bairros Juscelino, Coreia e Alto Uruguai. Com o término dos trabalhos, moradores já sentirão imediatamente as melhorias no sistema, segundo a empresa.



A previsão é que o fornecimento de água tratada seja normalizado a partir das 18h, de forma gradativa, após o término do trabalho.



A empresa orienta os clientes a manterem caixas d’água cheias e a adiarem atividades de alto consumo durante o período e permanece à disposição para ligações e por mensagens de WhatsApp pelo número 0800 195 0 195.