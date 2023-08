Detran fecha posto de vistoria de veículos em Meriti para obras

posto de vistoria de veículos do Detran em São João de Meriti será fechado a partir desta quarta-feira (16) para obras de melhorias. A previsão é que a reabertura aconteça no dia 11 de setembro.

De acordo com o Detran, os usuários com processos pendentes devem se dirigir ao posto de Belford Roxo.



Na unidade são realizados os serviços de: Transferência de propriedade; Troca de combustível; 2ª via de Certificado de Registro de Veículo (CRV); Troca de jurisdição e Alterações de características e Baixa e inclusão de alienação.



Ainda segundo as informações do departamento, o fechamento não irá interferir no funcionamento dos serviços de habilitação e identificação civil em Meriti.