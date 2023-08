Deslizamento de terra em mina de jade deixa pelo menos 31 mortos em Mianmar

Ao menos 31 pessoas morreram em um deslizamento de terra em uma mina de jade clandestina em Mianmar, anunciaram as equipes de emergência, nesta quarta-feira, 16, que ainda procuram oito desaparecidos.A tragédia aconteceu no domingo, 13, na cidade de Hpakant, na região de Kachin, norte do país, afetada no fim de semana por fortes chuvas e inundações.As autoridades anunciaram que recuperaram 25 corpos na terça-feira, 15. Um integrante da equipe de resgate que pediu anonimato afirmou que mais seis cadáveres foram encontrados nesta quarta-feira. A mesma fonte informou à AFP que oito desaparecidos ainda são procurados. As equipes de resgate trabalham entre camadas espessas de lama para tentar encontrar sobreviventes.As minas de jade são um negócio lucrativo em Mianmar devido à alta demanda pelo mineral na vizinha China, mas os acidentes são frequentes em um setor pouco regulamentado.A atual temporada de chuvas provocou a suspensão das atividades nas minas, mas as autoridades suspeitam que as vítimas eram moradores locais que tentavam encontrar uma pedra preciosa na lama.Os socorristas explicaram que a chuva provocou o desprendimento de uma enorme montanha de terra de entre 150 e 180 metros de altura. Em 2020, quase 300 pessoas morreram em um acidente similar em uma mina de Hpakant.Mianmar é o principal produtor de jade no mundo. Este mineral e outros recursos abundantes no norte do país, como ouro e âmbar, financiaram durante décadas os dois lados da guerra civil entre os insurgentes Kachin e o exército.