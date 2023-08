PM prende dois homens após furtarem cabos da SuperVia na Baixada Fluminense

Rio - Dois homens foram presos por policiais militares do 24º BPM (Queimados), na madrugada desta quarta-feira (16), após terem furtado cabos da SuperVia, em Japeri, na Baixada Fluminense.



Segundo a PM, a dupla foi presa minutos após o crime durante uma ação dos agentes no bairro da Chacrinha. O material, uma faca e uma chave de boca foram apreendidos.



A ocorrência foi encaminhada para a 52ª DP (Nova Iguaçu).



Em nota, a SuperVia informou que apoia irrestritamente as ações policiais e trabalha em conjunto com as autoridades para garantir a segurança dos passageiros e de seus colaboradores em suas estações.

Outros casos

Em 2023, já foram roubados mais de 30 quilômetros de cabos da concessionária.