Incêndio atinge caminhão de combustível na Rodovia Washington Luiz, em Caxias

Rio - Um caminhão de combustível pegou fogo na na Rodovia Washington Luiz, na altura de Duque de Caxias, no sentido Juiz de Fora, na manhã desta quarta-feira (16).



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h50 para a ocorrência. Não há registro de feridos. Equipes da concessionária também se deslocaram para o local.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma faixa precisou ser interditada no Km 123 da Washington Luiz por conta do incêndio. Além disso, a saída para a Linha Vermelha também precisou ser fechada.