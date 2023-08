Aprovação de Lula entre evangélicos supera reprovação pela 1ª vez, mostra pesquisa Genial/Quaest

Conforme os dados, a aprovação entre os evangélicos é de 50%, ante 46% de reprovação. Na última pesquisa, realizada em junho, os que aprovavam eram 44%, contra 51% dos que reprovavam. A aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu entre os evangélicos, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira , 16. Segundo o levantamento, pela primeira vez, o índice de aprovação entre o grupo superou o de reprovação.Conforme os dados, a aprovação entre os evangélicos é de 50%, ante 46% de reprovação. Na última pesquisa, realizada em junho, os que aprovavam eram 44%, contra 51% dos que reprovavam.

Os números mostram que houve um crescimento de seis pontos percentuais na avaliação positiva do presidente e uma queda de cinco pontos percentuais na avaliação negativa.



Em abril, a marca era de 39% os que achavam que o petista está fazendo um bom trabalho e 55% os que pensam o contrário. Antes disso, em fevereiro, o índice era de positivo para 40% e negativo para 42%.

Ainda de acordo com os dados, a maioria dos católicos (63%) e dos entrevistados sem religião ou de outras religiões (64%) aprovam o trabalho de Lula. Os índices eram similares nos meses anteriores.



Entre os católicos, 32% desaprovam e, entre os de outras religiões ou sem religião, 30% avaliam de forma negativa.



O salto na aprovação do trabalho do petista acontece também entre a população da região Sul, que, assim como os evangélicos, votou majoritariamente no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

A pesquisa diz que a atuação de Lula na chefia do Executivo é positiva para a maior parcela da população em geral. Para 60%, o trabalho do presidente é aprovado. No entanto, 35% desaprovam. Entre os entrevistados, 5% não sabem ou não responderam.



Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 2.029 pessoas pessoalmente, entre os dias 10 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.