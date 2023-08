Disque Denúncia divulga cartaz e pede informações sobre suspeito de matar idosa na Zona Norte

idosa Porcina da Silva Neves, de 83 anos, no último dia 4 de julho, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. A vítima foi encontrada dentro de sua casa, na Rua Henrique Chaves, amarrada a uma cadeira e com sinais de espancamento.



Segundo as investigações, Gutierre teria aproveitado a saída do marido da idosa e invadido a residência. O homem ainda roubou pertences da vítima antes de matá-la. O depoimento da irmã do acusado foi importante para a investigação. De acordo com a mulher, Gutierre chegou em casa com objetos que não o pertenciam. Ele teria falado que recebeu os objetos em uma obra que estava fazendo.



Segundo o juiz Rubens Roberto Rebello Casara, da 43ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ,) as provas reunidas durante a investigação revelam o perfil violento do homem, que teria matado a idosa por questões materiais.



Além da expedição do mandado de prisão, Casara ainda aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra Gutierre. O homem virou réu pelo crime de latrocínio e é considerado foragido.

Quem tiver informações sobre a localização de Gutierre André, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:



•Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ