Homem que se passava por policial federal é preso durante operação em Niterói

Rio - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (16), um homem que se passava por agente federal, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O suspeito possuía em seu celular fotos usando uniforme, distintivo da corporação, colete tático e arma de fogo, além de fotografias tiradas em frente à Superintendência da PF no Rio.



De acordo com a PF, o criminoso usou indevidamente os símbolos para se aproveitar de terceiros e já subtraiu dinheiro e até veículo de uma vítima.



Durante o cumprimento do mandado, expedido pela 2ª Vara Federal de Niterói, os agentes apreenderam um celular, algemas, calça tática, coturno, colete tático e inscrição “Polícia Federal”, duas camisas com símbolos, coldres, réplica de arma de fogo, dois rádios comunicadores, além de outros acessórios.



O homem responderá pelo crime de falsificação do selo ou sinal público, previsto no Código Penal, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.