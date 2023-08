Aumento na produção de grãos no Rio de Janeiro é estimado em 12,8%

A estimativa para a produção de grãos na safra 2022/23 é 17,4% maior que a do ciclo passado. Os dados estão no 11º Levantamento da Safra de Grãos, divulgado nesta primeira quinzena de agosto pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A projeção é de um incremento de 47,4 milhões de toneladas neste ciclo, integrando 320,1 milhões de toneladas colhidas. A estimativa de produção do Rio de Janeiro saltou de 9,4 mil para 10,6 mil toneladas — um incremento de 12,8% em relação à safra anterior.

O estado também ampliou a área plantada com milho em 11,1% e estima um aumento de produtividade de 5% na primeira safra. A produção do cereal sairá de 7,2 mil para 8,4 mil toneladas (+16,7%) na safra atual.



O Levantamento da Safra de Grãos da Conab registrou que a produção na Região Sudeste, como um todo, tem estimativa de crescimento, saltando de 26,8 milhões para 30,1 milhões — um incremento de 12,1% em relação à safra anterior.