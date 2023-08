Tempo estável: Rio não tem previsão de chuva até sábado

Rio - O tempo na cidade do Rio será estável nos próximos dias devido a atuação de um sistema de alta pressão sobre o oceano. Segundo o Alerta Rio, nesta quarta-feira (16), o céu permanece nublado, sem previsão de chuva e com ventos fracos a moderados. As temperaturas continuam estáveis, com mínima de 18°C e máxima de 29°C.

De acordo com informações do Alerta Rio, entre quinta (17) e sexta-feira (18), o tempo vai continuar estável. Haverá variação na nebulosidade, com céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas vão aumentar gradualmente, com máxima de 34ºC.

Devido à aproximação de uma frente fria sobre o oceano, durante o sábado (19), o tempo ficará instável. A previsão é de céu parcialmente nublado passando a nublado, com chuva fraca a moderada, isolada, a partir da noite. Os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionalmente fortes, de até 76 km/h e as temperaturas vão diminuir.



No domingo (20), o céu estará nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. A chuva poderá passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. As temperaturas apresentarão declínio acentuado com máxima de 27ºC e mínima de 17ºC.