Homem-Aranha é flagrado em 'conversa' com estátua de Carlos Drummond de Andrade

Rio - Uma cena flagrada pelas câmeras de monitoramento do Centro de Operações Rio (COR) divertiu os cariocas nesta quarta-feira (16). As imagens mostram o 'Homem-Aranha' em uma conversa com a famosa estátua de Carlos Drummond de Andrade, que fica no calçadão da Praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, na Zona Sul do Rio. O episódio aconteceu por volta das 17h desta terça-feira (15) e o homem fantasiado como o super-herói aparece sentado, com uma das pernas cruzada e com um cooler de bebidas. Em alguns momentos do 'bate-papo' com o poeta, ele gesticula, se apoia nos ombros e acaricia a cabeça da escultura. Confira abaixo.



Longe de Casa? Homem-Aranha é flagrado 'conversando' com estátua de Carlos Drummond de Andrade.

Crédito: Reprodução/Centro de Operações Rio#ODia pic.twitter.com/ClhnPFRaNj — Jornal O Dia (@jornalodia) August 16, 2023

Nas redes sociais, o prefeito do Rio brincou sobre o momento. "É cada uma que o Carlos Drummond de Andrade tem que aguentar". Na publicação de Eduardo Paes, internautas também se divertiram com a conversa entre o personagem dos quadrinhos e o poeta. "É a amizade perfeita entre o herói da vizinhança e um dos maiores escritores!", disse um. "Quem nunca bateu um papo com 'Drumonzinho' não está com nada", afirmou outro. "Até mesmo um super-heroi às vezes precisa de conselhos", escreveu mais um. "Chamaram o Homem-Aranha para cuidar dos óculos de Carlos", comentou uma pessoa, em referência aos furtos que a estátua já sofreu.

Os cariocas ainda brincaram com os filmes do herói e as obras do escritor. "Imagina o papo: Drumma, parceiro, tá difícil lá em casa... Mary Jane teve outra ninhada", escreveu uma internauta. "Homem-Aranha: Conversas Antes de Chegar em Casa", se divertiu outra. "Então, Drummond, você sabe, né? Esse negócio de carregar o sentimento do mundo é difícil, rapaz". "Super-heróis são especiais, até mesmo para ouvir as angústias de terceiros", disse mais um.

Em outubro do ano passado, a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) recolocou os óculos da estátua, feitos em bronze, que haviam sido furtados meses antes. Apontado como um dos mais queridos dos moradores e turistas, o monumento também recebeu uma nova placa de identificação, em que é possível ler o nome de Carlos Drummond de Andrade e o ano de inauguração, que ocorreu em 2002, em comemoração ao centenário do poeta. A escultura é inspirada em uma foto de Rogério Reis, foi confeccionada por Leo Santana, em bronze, e mostra o escritor sentado em um banco, de costas para o mar, e olhando para o calçadão.