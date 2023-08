Bunge abre abre inscrições para 70 vagas em programas voltados a quem inicia carreira

A Bunge abre inscrições simultâneas para seus três processos de atração de talentos voltados a pessoas em início de carreira: Programa de Estágio, Programa de Trainee e Programa Engenheiros e Traders Bunge. São mais de 70 vagas distribuídas entre diferentes áreas da companhia, em diversas regiões do país. Interessados devem se inscrever pelo site até 14 de setembro de 2023.



As vagas dos programas incluem posições tanto em áreas corporativas quanto em unidades operacionais, como moinhos de trigo, fábricas de esmagamento de soja, silos e terminais portuários. São diversas possibilidades de carreiras, que vão desde áreas como jurídico, mesa de trading de grãos e de câmbio, marketing e comercial até sustentabilidade, qualidade, produção e indústria 4.0.



A Bunge é uma das líderes globais em agronegócio, alimentos e ingredientes, conta com um time diverso e plural, e está presente em mais de 40 países. A empresa busca talentos criativos, dispostos a vivenciar o dia a dia do negócio com espírito de equipe, buscando integrar um time que trabalha para que a companhia seja a mais inovadora e dinâmica em seu setor.



Confira abaixo as posições e os requisitos de cada programa:



Programa de Estágio 1º semestre 2024



Vagas: 25 posições.



Requisitos: podem se inscrever estudantes que estejam cursando a partir do 2º semestre da graduação. Todos os cursos de graduação e técnico são bem-vindos: ao longo do processo, os candidatos escolherão as áreas e carreiras de preferência.



Benefícios: além da bolsa-auxílio compatível com o mercado e da trilha de aprendizagem com duração de um ano, a companhia oferece assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório (dependendo da localidade) e estacionamento, vale-transporte ou fretado (também dependendo da localidade).



Programa de Trainee 2024



Vagas: 25 posições.



Requisitos: podem se candidatar desde profissionais recém-saídos da universidade àqueles com até três anos de formados. Todas as áreas de graduação são bem-vindas. As vagas requerem inglês a partir do nível intermediário e disponibilidade para residir em diferentes regiões do Brasil. Experiências profissionais anteriores serão consideradas como diferencial.



Benefícios: os aprovados são contratados em regime CLT e, além do pacote básico de benefícios, a Bunge oferece previdência privada, Plano de Participação nos Resultados (PPR) e acesso ao programa de bem-estar e saúde da companhia. O Programa de Trainee foi reformulado e sua trilha de aprendizagem, que anteriormente era de um ano, passa a ter duração de 18 meses a partir desta turma.



Programa Engenheiros e Traders Bunge 2024



Vagas: mais de 20 posições.



Requisitos: O programa busca profissionais que tenham de três a cinco anos de formação em áreas da Engenharia, Administração e Economia com experiência em commodities, processos industriais de óleos e derivados, em indústria de alimentos ou em manutenção industrial. Conhecimentos relacionados ao processamento de trigo também serão considerados como diferencial. Embora tradicionalmente focado nas carreiras ligadas a Engenharia, pela primeira vez nesta edição, o Programa também busca profissionais do mercado financeiro para assumir posições estratégicas na mesa de operações de trading de grãos e de câmbio da Bunge. As vagas também requerem inglês a partir do nível intermediário e disponibilidade para residir em diferentes regiões do país. É desejável conhecimento do sistema SAP e pós-graduação ou MBA será considerado diferencial.



Benefícios: Os aprovados são contratados em regime CLT e, além do pacote básico de benefícios e da trilha de desenvolvimento com duração de 18 meses, a Bunge oferece previdência privada, Plano de Participação nos Resultados (PPR) e acesso ao programa de bem-estar e saúde da companhia.



Os programas de Trainees e Engenheiros e Traders Bunge têm foco em preparar os profissionais para compor o portifólio de sucessão de lideranças e especialistas da companhia no futuro. Por isso, a trilha de desenvolvimento oferecida em ambos trabalha conhecimentos técnicos e consolidação de habilidades consideradas essenciais, como inteligência emocional, administração de conflitos, gestão de tempo, projetos ágeis e transformação digital.