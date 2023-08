Prefeitura realiza ‘Favela com Dignidade’ na Pedra de Guaratiba no próximo sábado

Rio - O programa Favela com Dignidade chega, no próximo sábado (19), ao Jardim Guaratiba, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste. O ato, coordenado pela Secretaria de Ação Comunitária, será realizado a partir das 8h30 no Ciep Hildebrando de Araújo Góes, na Estrada da Pedra, s/n.



Serão oferecidos aos moradores da região serviços como vacinação contra covid-19 e influenza, cadastro para o programa de tabagismo, oferta de vagas para o Ensino Fundamental I na nova escola em Pedra de Guaratiba, em fase final de construção, matrículas para no Projeto de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e orientação para matrícula em creche e no Ensino Fundamental I e II.

Haverá também inscrições no programa Minha Casa, Minha Vida, orientação sobre o CadÚnico, sobre a retirada de documentação civil, sobre carteira de trabalho, sobre pessoas com deficiência, agendamento de castração de cães e gatos e atendimento ao consumidor pelo Procon Carioca.



A SMTR vai dar dicas sobre a rede de transportes municipais que atende a região, cadastramento de mototaxistas no Moto.Rio, emissão de cartão de estacionamento para idoso e para pessoas com deficiência e recursos de multas de trânsito, além de prestar esclarecimentos sobre o Jaé, o novo cartão de pagamento dos transportes municipais.